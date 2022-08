L'FC Andorra cau a Las Palmas (2-0)

Actualitzada 30/08/2022 a les 00:08

L'FC Andorra ha perdut a l'Estadi Gran Canària davant la UD Las Palmas per 2 a 0, en un partit on els tricolors no han merescut tant càstig però on han tornat a pagar la poca presència en l'àrea contrària i la falta d'encert. Tot i que Marc Fernández ha tingut una ocasió molt clara que el porter canari, Álvaro Valles ha tret, ha estat l'equip local qui ha donat el primer cop al minut 26. quan Marc Cardona ha agraït dins de l'àrea una assistència de Moleiro. L'Andorra ha intentat refer-se, amb convicció però sense gaire ullal, i a la represa i amb els canvis ha aconseguit repuntar però sense gaudir d'ocasions molt manifestes, més enllà d'una acció de Marc Fernández i, sobretot, un xut a boca de canó i a la desesperada d'Adrià Vilanova al minut 95. Abans, però, al 88', un penal d'Altimira ha permès Marc Cardona fer el 2 a 0 definitiu des dels onze metres. L'equip tricolor suma la segona derrota consecutiva i diumenge rebrà l'invicte i imbatut líder, el Granada, a l'Estadi Nacional.