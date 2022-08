Mònica Doria tampoc no entra a la final de canoa

Actualitzada 29/08/2022 a les 06:52

Mònica Doria no ha completat una bona Copa del Món i ahir va quedar fora també de la final en la disciplina de canoa. La palista andorrana, que, malgrat les errades, dissabte en caiac sí que va baixar de manera ràpida, no ho va ser tant en l’eliminatòria de C1 i, a més, va acumular quatre segons de penalització.Lluny de la seva millor versió, Doria va fer un temps total de 123.88, que la va deixar en la 18a posició final, molt lluny de les primeres 10 places, que donaven accés a la final. De fet, la palista ja no va començar bé en fer un toc a la porta 2, va tenir problemes a la remunta de la porta 5 i quan començava a recuperar, un toc a la porta 10 la va acabar de treure fora mentalment de la prova. La semifinal va ser gua-nyada per la txeca Gabriela Satkova, amb un temps de 115.49, que li va facilitar dominar també la final a davant de Zuzana Pankova i l’australiana Jessica Fox.A la tarda, Doria tenia la possibilitat de rescabalar-se amb un bon paper en la modalitat de caiac extrem, on va poder classificar-se a les trails de dissabte com a segona. A les semifinals, l’andorrana va acabar tercera, a darrere de Jessica Fox i la brasilera Ana Satila, i va quedar fora de la final. La medalla d’or se la va endur Jessica Fox, mentre que la resta del podi va tenir sabor eslovac. Eva Tercelj va acabar segona i Ajda Novak, tercera.