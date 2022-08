L'HCB Thuir francès guanya el primer Trofeu Stadesport

Actualitzada 29/08/2022 a les 06:56

L’HCB Thuir es va endur el Trofeu Stadesport femení, que va acollir ahir el pavelló Germans Riba d’Ordino. L’equip francès va superar l’Handbol Sant Joan Despí per 28 a 25, en un partit molt igualat i emocionant. Ambdós equips, que competeixen a la Divisió d’Honor Plata femenina, han estat treballant aquests dies a Andorra com a part de la seva pretemporada. La Federació Andorrana d’Handbol (FAH) va aprofitar l’avinentesa i la presència dels dos equips per organitzar aquest torneig, que Ordino ha pogut acollir en la seva primera edició.