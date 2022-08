Expectació pel debut de l'FC Andorra a casa

Actualitzada 28/08/2022 a les 06:44

Tot i que l’FC Andorra juga dilluns el tercer partit consecutiu fora de casa (després d’Oviedo i Gijón) en aquesta temporada a la Segona Divisió A, davant Las Palmas, l’expectació pel debut en competició a l’Estadi Nacional és força notable. Serà el diumenge 4 de setembre, a les 14.00 hores, davant el Granada. El molt bon ritme d’entrades venudes fins ara garantirà un gran aspecte en el recinte de la Baixada del Molí. De fet, tal com va explicar el club, ja s’ha exhaurit el paper disponible per a la tribuna central, en resten ja poques en les pastilles dels córners i encara hi ha disponibilitat per als gols, tenint en compte que en una part de la zona del gol del riu Valira s’ubicaran els seguidors del Granada. El preu de les entrades és de 20 euros la general i de 15 per als residents.D’altra banda, l’equip marxa aquest matí cap a Gran Canària amb les baixes sabudes de Riera, Riverola i el porter Josele, que no estan inscrits, i amb les novetats dels dos darrers fitxatges, Germán Valera i Moha.