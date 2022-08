Àlex Iscla acaba 71è a la final de descens de Les Gets

Actualitzada 28/08/2022 a les 06:47

Àlex Iscla va finalitzar en la 71a posició a la final del Campionat del Món de descens de BTT que se celebra al circuit de Les Gets (França). Aquest és el millor resultat aconseguit mai per un biker del país en un campionat del món i en aquesta disciplina. Iscla va invertir 3’42”706 per fer la baixada i fer el 71è lloc d’entre 80 participants. El podi va tenir un clar color francès i a la victòria de Loïc Bruni -3’20”478- s’hi van afegir Amaury Pierron i Loris Vergier com a segon i tercer, respectivament. Iscla, que va tancar la seva participació al mundial, es va mostrar molt content del resultat obtingut i, en declaracions a RTVA, va explicar que “he pogut arribar còmodament a la final i no he tingut cap caiguda en què m’hagi fet mal. Seguirem millorant i acumulant experiències”. En la jornada d’avui es disputen les proves de cross country en categoria sub-23 i elit amb la participació de Kilian Folguera i Xavi Jové.