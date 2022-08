Germán Valera i Moha s'estrenen amb l'FC Andorra

Actualitzada 27/08/2022 a les 06:47

L’FC Andorra va disputar ahir un partit amistós a l’Estadi Comunal contra l’Atlètic Escaldes. Un partit amb victòria tricolor (1-0) amb gol d’Altimira i que va servir de banc de proves per ambdos equips de cara als seus propers compromisos. El de dilluns pels d’Eder Sarabia a l’Estadi Gran Canària contra Las Palmas en la tercera jornada de lliga, i el dels escaldencs, el dia 4, amb la Supercopa contra l’Inter Escaldes. Més enllà de l’anècdota del resultat d’un partit amistós, Sarabia va donar els primers minuts amb la samarreta tricolor als dos darrers fitxatges, Germán Valera i Moha Moukhliss –que va ser oficialitzat ahir mateix– i que ocuparà fitxa del filial.Adri Altimira porta dos gols consecutius, tot i que el d’ahir va ser en un partit no oficial. El lateral va mostrar-se molt content “pel gol i per la feina que està fent l’equip”, i va destacar que “s’han analitzat les errades comeses a Gijón perquè no tornin a passar” i que “només pensem en el partit a Las Palmas”.