El Sideco Encamp vol acomiadar-se amb victòria

Actualitzada 27/08/2022 a les 06:51

El Sideco Encamp disputa aquesta tarda, a les 17.30 h, el darrer partit de la fase preliminar de la Champions League contra l’equip islandès de l’Ísbjörninn. Després d’encaixar dues derrotes en els dos partits disputats fins ara al Verde Complex de Podgorica (Montenegro), contra l’amfitrió, el KMF Titograd (4-0) i davant el rival més fort del grup A, el Kampuksen Dynamo (1-10), l’equip encampadà vol acomiadar-se amb una victòria. El tècnica del Sideco Encamp, Àlex Carvalho, prioritza “seguir competint” i explica que, malgrat les derrotes, “l’equip ha lluitat fins al final i mai s’ha donat per vençut”. En aquest sentit afegeix que contra els islandesos “l’objectiu és seguir en la mateixa línia, fent les coses com fins ara, treballar i evidentment que celebraríem poder sumar algun punt. Per això lluitarem”.