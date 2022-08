Àlex Iscla es classifica per a la final de la prova de descens a Les Gets

Actualitzada 27/08/2022 a les 06:50

Àlex Iscla disputarà aquesta tarda la final de descens de la Copa del Món de BTT a Les Gets (França). El biker andorrà es va classificar per a la final de la disciplina després de signar el 75è lloc –els 80 primers aconseguien el bitllet– d’entre els 108 riders que van participar en la classificatòria. Un gran fita tenint en compte que mai cap andorrà havia aconseguit superar la classificatòria en una Copa del Món i més tenint en compte que a Les Gets s’han donat cita els millors del món. És el primer any d’Iscla en el món de la BTT i a aquesta classificació se l’ha d’afegir el 18è lloc a la Copa d’Europa i només una punxada va evitar un millor resultat a la Copa del Món de Vallnord.Per part seva, en categoria júnior, a Arnau Graslaub no el va acompanyar gens la sort. L’andorrà, que arribava acabat de recuperar-se d’una lesió, va caure quan estava marcant bons parcials i va patir una luxació a l’espatlla.