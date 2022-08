Germán Valera podrà anar convocat per jugar a Las Palmas

Actualitzada 26/08/2022 a les 06:53

El tècnic de l’FC Andorra, Eder Sarabia, podrà disposar per al partit de dilluns a l’Estadi Gran Canària contra la UD Las Palmas de la darrera incorporació, la vuitena confirmada, l’extrem Germán Valera. El futbolista murcià, de 20 anys, va ser anunciat ahir oficialment com a nou reforç de l’equip tricolor i ja va entrenar amb els nous companys al Comunal Joan Samarra. L’equip disputa aquest matí un amistós davant l’Atlètic Escaldes i Valera, que venia fent la pretemporada amb el primer equip de l’Atlètic de Madrid a les ordres del Cholo Simeone, podrà tenir els primers minuts i els primer contacte competitiu amb l’equip. De fet, el jugador entrarà a la llista de convocats per enfrontar-se a Las Palmas si no hi ha cap entrebanc de darrera hora. Valera encara té contracte amb l’equip matalasser fins al 2026 i aterra com a cedit fins a final de temporada al conjunt tricolor i pot actuar a qualsevol posició de l’atac, un aspecte molt valorat pel tècnic Eder Sarabia i per la direcció esportiva. L’atacant ha jugat els dos darrers cursos a Segona Divisió A cedit al Tenerife i la Reial Societat B.