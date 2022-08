El Sideco Encamp perd el segon partit de la Champions League (1-10)

Actualitzada 26/08/2022 a les 06:57

El segon partit de la ronda preliminar de la Champions League es presentava com el més exigent i gairebé inabastable per al Sideco Encamp. Les previsions es van complir i, malgrat l’esforç i no perdre la cara al partit, el Kampuksen Dynamo de Finlàndia no va donar cap opció als encampadans i els va golejar (1-10). Intala, amb quatre gols, va ser un dels botxins de l’equipo d’Álex Carvalho i la seva aportació va resultar definitiva. Lolich Vargas va sumar el gol de l’honor pel Sideco Encamp poc abans del descans, a on es va arribar amb el resultat d’1-5 i amb el Dynamo fallant un penal, que va aturar Marc Barbosa. Tot i les intencions, a la represa, els finalandesos es van seguir mostrant superiors i va acabar d’arrodonir el marcador.El Sideco Encamp acabarà demà aquesta fase preliminar que es disputa al Verde Complex-Podgorica jugant davant l’Isbjörninn islandès a les 17.30h amb la il·lusió d’acabar la prèvia amb una victòria.