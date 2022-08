Dos Anjos i Rubio, ambició i experiència al MoraBanc

El pivot de 2,18 i l’aler tenen un gran coneixement de la LEB Or

El MoraBanc Andorra va presentar ahir Juan Rubio i Felipe dos Anjos com a jugadors de l’equip tricolor per a la temporada vinent, a la LEB Or. Els dos tenen una basta experiència a la categoria, Dos Anjos també a l’ACB, i tal com va assegurar el director general Francesc Solana venen a aportar “energia, treball, ambició i coneixement de la lliga”.



Rubio, aler d’1,98 procedent del Palència, va destacar que “quan em va arribar la proposta del MoraBanc ho vaig tenir claríssim, ja que els dos tenim el mateix objectiu; jugar a l’ACB”. Dos Anjos, pivot d’2.18 i el jugador