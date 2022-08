L'equip andorrà, amb tot a punt per a la cita a Les Gets

Els sis bikers seleccionats per la Federació per a participar al Campionat del Món de BTT a Les Gets (França) ja ho tenen tot a punt per a la gran cita. Els campionats van començar ahir amb els relleus per seccions, on Andorra no hi participava, i avui ja entra en acció la modalitat de cross-country en categoria júnior, amb la presència d’Adrià Regada i Roger Turné. Demà competirà Xavi Jové en la disciplina de cross-country elit, mentre que Kilian Folguera, en la sub-23, ho farà diumenge. Pel que fa al descens, el gran dia serà dissabte tant per a