L'FC Andorra fa oficial el fitxatge de Germán Valera

L'FC Andorra ha fet oficial aquest matí el fitxatge de German Valera, que arriba cedit procedent de l'Atlètic de Madrid per una temporada. El futbolista s'incorpora com el vuitè reforç per a la plantilla i compta amb experiència a la Primera Divisió. L'extrem murcià es va formar a les categories inferiors del Vila-real i l'Atlètic de Madrid, debutant a Primera Divisió el curs 2019/2020 en un partit contra el Llevant encara en edat juvenil. Durant la temporada passada Valera va jugar com a cedit amb la Reial Societat B, a Segona Divisió A, on va disputar 20 partits i va fer un gol, guanyant minuts a primera amb l'equip txuri-urdin. El club destaca que Valera és una atacant que es desenvolupa principalment per la banda dreta i es caracteritza per la seva capacitat per córrer a l'espai i la seva habilitat tècnica en l'u contra u.