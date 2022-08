La Policia visita el Nacional per revisar-ne la seguretat

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:38

La policia va visitar ahir l’Estadi Nacional per examinar el recinte i estudiar les adequacions, amb l’objectiu d’enllestir el dispositiu de seguretat per als partits de l’FC Andorra. L’ascens a Segona Divisió A de l’equip tricolor ha portat implícites algunes obligacions, a banda de les d’infraestructura, també en l’àmbit de la seguretat. Així, i tal com va informar ahir el cos de seguretat en un comunicat, els responsables policíacs operatius van inspeccionar la instal·lació posant atenció en el nou accés reservat per a l’afició visitant i a l’ampliació de la graderia, que permetrà augmentar lleugerament l’aforament.El cos va informar també que l’operativa policial s’ajustarà a aquests nous espais, sobretot, al nou accés públic per a l’afició visitant. Una zona nova que suposa un tercer punt de control i s’afegeix a l’operatiu estàndard del cos que ja s’ha aplicat en altres esdeveniments d’àmbit internacional, com els partits de la selecció de futbol. Així mateix, l’FC Andorra disposarà de personal de seguretat privada que s’encarregarà dels accessos públics, privats i zones interiors de l’estadi. El desplegament policial s’ajustarà a les circumstàncies de cada partit, tenint en compte el volum de seguidors visitants, les seves particularitats i la transcendència. El primer partit en què es posarà en marxa el nou dispositiu de seguretat serà el diumenge 4 de setembre contra el Granada.