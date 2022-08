El migcentre Moha Moukhliss, nou fitxatge de l'FC Andorra

Actualitzada 24/08/2022 a les 12:53

Moha Moukhliss, migcentre ofensiu de 22 anys, és el novè fitxatge de l'FC Andorra per a la present temporada. El jugador -espanyol i d'origen marroquí- prové del Reial Valladolid i arribarà lliure al club tricolor després de rescindir ahir el seu contracte amb l'entitat castellana. Moha, que encara ocupa fitxa de sub-23, es va formar a les categories inferiors del Reial Madrid, va passar pel planter del Celta i l'any passat va actuar al filial del Valladolid, on va disputar 33 partits i va fer un gol. Durant el dia d'avui s'espera que el club faci oficial l'arribada del vuitè reforç, l'extrem Germán Valera, procedent de l'Atlètic de Madrid i que demà s'anunciï el fitxatge de Moha. La direcció esportiva continua treballant per tancar dos davanters més, posicions que l'equip necessita amb urgència i que està costant molt més trobar les peces desitjades.