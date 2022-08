El Barça B de Grimau i Sada segueix treballant a Encamp

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:40

L’equip filial de la secció de bàsquet de l’FC Barcelona ha pres el relleu del primer equip, absent enguany, pel que fa a les estades de pretemporada a Encamp. El Barça B, dirigit per Roger Grimau i l’exjugador del MoraBanc Andorra Víctor Sada, treballen al Complex Esportiu encampadà des del dilluns i hi romandran tota la setmana per fer la primera fase de la seva preparació. En l’equip hi ha jugadors que ja han tingut presència a la Lliga ACB com Michael Caicedo i James Nnaji, que aportaran experiència a un bloc que continuarà jugant a EBA en renunciar a l’ascens a LEB Plata que havia aconseguit a la pista. El club blaugrana va intercanviar les places amb el CB Salou per potenciar la formació dels seus jugadors i seguir competint a EBA. Grimau explica que el principal objectiu de la pretemporada és “que els jugadors es coneguin bé entre ells, crear grup i que els que han pujat de cadet es vagin complementant”.