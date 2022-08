Vinyes i Mercader es queden a mig camí al Ferrol

Actualitzada 23/08/2022 a les 06:46

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly #2) es van quedar amb la mel als llavis en el 53è Ral·li Ferrol. Tot i ser molt optimistes en finalitzar la primera etapa, ho van fer al Top 5 de la general de la prova, l’endemà va arribar el cop. Va ser a la segona jornada on, aquesta vegada, el guió previst va volar pels aires. Vinyes va explicar, molt decebut, que “és molt simple i dur alhora. El cotxe no va arrencar i en aquell moment es va acabar la nostra participació al Ferrol 2022”. El pilot andorrà va afegir que el motiu va ser “un sensor que va resultar ser defectuós. Són coses de les carreres, cal passar pàgina i començar a preparar la pròxima cita”. Una propera cursa que arribarà al 59è Ral·li Princesa d’Astúries-Ciutat d’Oviedo, vàlid per a l’Europeu.