El Training Camp, amb més d'un centenar de judoques

Actualitzada 23/08/2022 a les 06:45

El Training Camp de judo d’Andorra va començar ahir al pavelló del Centre Esportiu dels Serradells una concentració on hi participaran més de 100 judoques. Entre els esportistes hi haurà representants, a banda dels andorrans, competidors de la selecció espanyola i els Pôle Espoir de Toulouse i Montpellier.Després de dos anys de no poder fer-se a causa de la pandèmia, el Training Camp va poder tornar a la normalitat i s’ha pogut reprendre l’activitat habitual amb entrenaments de matí i tarda, així com de preparació física.