El MoraBanc defineix la pretemporada

La plantilla dirigida per Natxo Lezkano va començar la feina amb les pertinents revisions mèdiques

La plantilla del MoraBanc Andorra va apujar ahir oficialment el teló de la nova temporada 22-23, la de la reconquesta de la Lliga ACB. Amb la rotació tancada, si no hi ha cap moviment insospitat de darrera hora, el tècnic Natxo Lezkano disposarà de 12 homes per gestionar una complicada temporada a la LEB Or i on l’equip tricolor serà el gran rival a batre.



La darrera incorporació, l’aler-pivot serbi Mihajlo Andric, esdevé la cirereta del pastís i la peça definitiva per arrodonir una plantilla de luxe per lluitar a la segona categoria del bàsquet espanyol i amb un únic objectiu,