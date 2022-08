L’FC Andorra paeix la desfeta davant l’Sporting, assumeix les errades i ja pensa en el partit de dilluns vinent a Las Palmas

Una competició tan exigent i llarga com la Segona Divisió A, 42 jornades, és una aventura amb innombrables vaivens i on s’hauran de gestionar moments d’eufòria i d’altres on l’FC Andorra es veurà obligat a empassar-se bilis i llepar-se les ferides. En només dos partits, l’equip tricolor ja ha tastat les dues vessants. La més recent, la desfeta de diumenge a El Molinón. Una derrota que al vestidor i al cos tècnic els deixa “una lliçó per aprendre” i una setmana de treball per endavant per assumir les errades comeses davant l’Sporting i per fer net de cara a dilluns