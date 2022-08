Xavi Cardelús acaba 14è a la primera cursa d'Àustria

Actualitzada 21/08/2022 a les 06:40

Xavi Cardelús va finalitzar en la 14a plaça a la primera de les dues curses de la Copa del Món de Moto-E programades al Gran Premi d’Àustria que es va disputar ahir al circuit Red Bull Ring. Definitivament, la categoria de les motos elèctriques no és un escenari on al pilot andorrà l’acompanyi la sort, perquè quan estava lluitant per la cinquena posició a la tercera volta, amb Miquel Pons just darrere Aegerter i després d’haver fet una bona sortida, va haver d’anar recte per evitar una caiguda quan la seva moto li va fer un estrany. Tot i això, al llarg de més de 15 metres, Cardelús va poder tornar a la pista malgrat fer-ho al 14è lloc i a set segons del 13è classificat. “Estic frustrat i satisfet al mateix temps i tinc motius per a totes dues coses”, va comentar l’andorrà. Avui, a les 15.30h, tindrà lloc la segona cursa.