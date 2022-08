Albert Costa suma dos podis a Lausitzring

Actualitzada 21/08/2022 a les 19:12

El resident Albert Costa completa un bon cap de setmana amb dues segones posicions a Lausitzring i s'acosta al lideratge de l'Adac Gt Masters, escalant a tercer en la classificació general, segons informa el pilot en un comunicat. Per altra banda, el company d'equip de Costa, l'anglès Jack Aitken, ha classificat tercer a la qualy del matí, però ha perdut una posició a la sortida. Tot i això, els 10kg extres que el Lamborghini Huracan dorsal #63 portava com success penalty per haver acabat segon a la carrera de dissabte no han frenat a Costa, que durant el segon stint ha realitzat un avançament, situant-se tercer. Però una penalització del cotxe que liderava la carrera -que no ha parat a boxes a temps-, ha permès al pilot espanyol acabar de nou en la segona posició.Així, Costa destaca que tanca el cap de setmana sumant punts molt valuosos que li permeten lluitar pel campionat alemany, situant-se a només 25 punts de l'actual líder. Després de la carrera i amb dos trofeus a la butxaca, el pilot ha deixat palès que el seu objectiu és guanyar el campionat.