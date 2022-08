Actualitzada 20/08/2022 a les 19:20

L'atleta Nahuel Carabaña serà reconegut pel seu gest d'esportivitat en la cursa dels 3000 m obstacles del Campionat d'Europa d'Atletisme del passat dia 16 d'agost quan en el tram final de la primera de les eliminatòries, el danès Axel Vang Christensen va caure després de superar un dels obstacles de la prova i Carabaña, que arribava per darrere en la penúltima posició del grup, no va pensar-s'ho i es va aturar i va fer mitja volta per donant-li un cop de mà. Així, l'andorrà serà reconegut per part del Comitè Internacional del Fair Play i el Comitè Organitzador dels Campionats d'Europa Munich 2022 que li han atorgaran el Premi Fair Play, segons informa la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) en un comunicat. Així, la cerimònia de lliurament del premi tindrà lloc a Munich demà diumenge a les 22.15 hores amb la participació de Jenö Kamuti, president del Comitè Internacional del Fair Play i Marion Schöne, CEO del Park Olímpic de Munich. Així mateix, en el marc de l'homenatge, han proposat a Nahuel plantar un arbre ofert per l'organització en el Parc Olímpic de Munich, tal com van fer els campions olímpics de Munich 1972, la plantada del qual tindrà lloc demà diumenge a les 9:00 hores.Per altra banda, segons indica la FAA, el reconeixement també inclou un premi en metàl·lic que l'andorrà ha de destinar a l'organització sense ànim de lucre que ell tria i Carabaña ha fet saber que vol que el premi sigui per l'Associació de malalties minoritàries d'Andorra. Des de la federació han volgut agrair el reconeixement i felicitar a Nahuel, ja que consideren que "amb el seu gest ha contribuït a reforçar els valors que sempre ha de representar, promoure i aplicar l'esport, i ha posat el nom i la imatge de l'esport andorrà en general, i de l'atletisme en particular, en un nivell de reconeixement internacional excepcional".