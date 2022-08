L'equip masculí d'alpí perfila la preparació a Peer

Actualitzada 20/08/2022 a les 06:41

L’equip nacional masculí d’esquí alpí, amb Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, es troba a Peer (Bèlgica) per fer diferents sessions d’esquí a les instal·lacions indoor de la localitat belga. Esteve, Rius, Gabriel i Cornella estan realitzant tres dies d’eslàlom a Peer, aprofitant les condicions idònies que aporta aquesta instal·lació indoor per a la pràctica d’aquesta disciplina. Després, tot el grup tornarà durant el cap de setmana a Andorra. A continuació, l’equip realitzarà sis dies de preparació física a casa per tornar novament a Peer quatre dies més, fins al 31 d’agost. Finalment, hi haurà uns dies de descans i preparació per a l’estada de neu de tres setmanes a Ushuaia, on els quatre esquiadors i l’staff tècnic volen el 7 de setembre. El tècnic, Fred Beauviel, destaca que estan fent una pretemporada en bones condicions i que l’equip ha pogut esquiar “correctament, tot i que les condicions són bastant difícils”. En qualsevol cas, Beauviel creu que s’han pogut “salvar molts entrenaments”.