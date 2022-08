Juan Velasco assegura que arriba a l'Inter “per créixer”

Actualitzada 20/08/2022 a les 06:40

El nou entrenador de l’Inter Escaldes, Juan Velasco, va oferir ahir a la Borda Mateu les primeres impressions des que s’ocupa de la banqueta de l’equip escaldenc. Arribat de la UE Santa Coloma i de ser subcampió, Velasco va reconèixer que “em motiva molt arribar a l’Inter i sempre hi ha millores a fer, sempre has de tenir objectius ambiciosos”. En aquest sentit, l’entrenador andalús va explicar que aquests reptes poden ser “guanyar la lliga, però amb un missatge de més contundència, intentar arribar a la prèvia de la Champions i passar-la. Sempre s’han de tenir nous reptes”. Les baixes de jugadors, fins ara, cabdals com ara Genís Soldevila, Sergi Moreno, Jordi Betriu i el porter Josep Antoni Gomes han marcat els primers dies de Velasco com a entrenador de l’Inter. “És cert que m’agrada sacsejar els vestidors, intentar generar més competitivitat i, després d’un cicle, ha tocat fer alguns canvis”, va apuntar. En l’apartat de fitxatges, Alain Petxarroman és el darrer reforç de l’equip escaldenc i ahir ja es va exercitar amb els companys. El migcampista, de 29 anys, és germà del lateral de l’FC Andorra Alex Petxarroman.