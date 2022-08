Vicky Jiménez passa a quarts de final a Vancouver

Actualitzada 19/08/2022 a les 06:37

Vicky Jiménez Kasintseva segueix endavant al torneig WTA 125 de Vancouver (Canadà) i va plantar-se als quarts de final després de derrotar la britànica Jodie Burrage, número 142 del món, en tres sets (7-5, 6-7 i 7-6).L’inici de la jove tennista del Principat no va ser fàcil, i és que se la va veure nerviosa i superada per la rival, que va arribar a situar-se 1 a 5 i 30 a 40 amb pilota de set per davant, però Jiménez Kasintseva va poder salvar aquesta primera dificultat i va acabar enduent-se la mànega per 7 a 5 després d’un 6 a 0 de parcial.El segon set es va acabar decidint per petits detalls i al tie-break a favor de la britànica després d’una mànega molt igualada. Aquesta també va ser la tònica del set definitiu, que va arribar al 4 a 4 sense trencaments, tot i que després va haver-n’hi quatre de seguits per posar el partit 6 a 6 i dur-lo a la mort sobtada, on Vicky Jiménez va mostrar-se superior i es va endur el duel.La tennista també va disputar partit de dobles, en què feia parella amb la grega Valentini Grammatikopoulou, i va caure en dues mànegues (3-6 i 6-7) contra Tímea Babos i Angela Kulikov.