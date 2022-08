Una estada d'altura

La selecció femenina francesa de rugbi, Top 3 Mundial, ha escollit Andorra per preparar la Copa del Món de Nova Zelanda, que es disputarà a l’octubre.

La selecció francesa femenina de rugbi ja fa dies que treballa al país amb un objectiu clar: el Mundial de Nova Zelanda que es farà a l’octubre. Les bleues van pujar al podi el 2017 a Irlanda amb un bronze i buscaran, com a mínim, repetir aquest èxit als antípodes, tal com va admetre Clara Joyeux ahir en roda de premsa a l’Estadi Comunal i, per què no, “lluitar pel títol”. En una relació que va arrencar al març amb la Federació Andorrana de Rugbi i la seva homòloga francesa, els responsables gals van triar el Principat per realitzar una