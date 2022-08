L'FC Andorra tornarà a disputar enguany la Copa Catalunya

Actualitzada 19/08/2022 a les 05:59

L’FC Andorra tornarà a disputar aquest any la Copa Catalunya després que la competició no se celebrés els estius del 2020 i del 2021 a causa de la pandèmia. Com a equip amb més categoria del torneig (Barça, Girona i Espanyol com a equips de Primera Divisió disputen la Supercopa de Catalunya), els homes d’Eder Sarabia entraran directament a les semifinals del torneig i ja esperen rival. Aquest cap de setmana es jugarà la tercera ronda del torneig amb els emparellaments entre Cornellà i Badalona Futur, Olot i Nàstic de Tarragona, i San Cristóbal i Barça B. Un d’aquests equips serà el rival dels tricolors a les semifinals, en una data encara per confirmar.D’altra banda, la Federació Espanyola de Futbol va confirmar que Rafael Sánchez López, de Múrcia, serà l’encarregat d’arbitrar el duel entre Sporting de Gijón i FC Andorra, i que el basc Gorka Sagués Oscoz impartirà justícia des del VAR.