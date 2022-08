Tècnics de LaLiga i Mediapro van visitar ahir les obres de l’Estadi Nacional i van mostrar-se satisfets pel progrés

Les obres d’adequació de l’Estadi Nacional perquè l’FC Andorra pugui disputar-hi els partits com a local a la Lliga Smartbank (el primer el 4 de setembre contra el Granada) van pel bon camí, tot i que encara queda feina per fer, segons van explicar ahir els responsables de LaLiga que van visitar la instal·lació governamental. Tècnics de la patronal del futbol espanyol, encapçalats per Raúl Ojeda, responsable de competicions, i José María Cervantes, director d’instal·lacions i manteniment, van avaluar al llarg de tres hores els treballs que s’estan fent al camp juntament amb responsables de Mediapro (empresa audiovisual encarregada de