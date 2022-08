L'internacional anglès Sam Kay s'incorpora a l'Andorra HC

El jugador, que ha arribat al país per fer de professor, serà un dels líders del nou projecte de l’equip

L’Andorra HC segueix perfilant la plantilla de cara a la propera temporada, i després de l’arribada de Pau Palacín com a pal de paller del projecte el club va presentar ahir Sam Kay, internacional anglès, que arriba també per ser un dels homes importants en aquesta nova temporada. Sobre la seva arribada al país, Kay va explicar que “soc professor i em va sorgir una oportunitat laboral a Andorra, i vaig posar-me en contacte amb el club i en Manel per veure si podia incorporar-me al club. Estic molt content d’estar aquí i vull ajudar l’equip”, mentre que sobre el