El Barça d'hoquei tanca la seva estada a Encamp

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:06

L’equip d’hoquei patins de l’FC Barcelona posarà avui el punt final a la seva estada de pretemporada realitzada a la parròquia d’Encamp. El conjunt dirigit per Edu Castro va realitzar ahir una jornada diferent amb un entrenament conjunt amb els nens i nenes de l’àrea de Jovent del comú d’Encamp, i posteriorment van intercanviar-se obsequis amb la cònsol major de la parròquia, Laura Mas.El tècnic blaugrana, Edu Castro, va destacar que “Encamp és ideal. Les instal·lacions, com sempre, són meravelloses i estem agraïts al comú que ens doni aquestes facilitats”, mentre que Laura Mas va declarar que “des del comú es treballa perquè Encamp sigui una destinació esportiva de primer nivell i que vinguin clubs com el Barça referma aquest fet”.El Barça B de bàsquet, des de demà, i l’equip femení, a partir del 21 de setembre, completaran les estades blaugrana a Encamp.