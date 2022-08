Triomf de Vicky Jiménez al WTA 125 de Vancouver

Actualitzada 17/08/2022 a les 05:53

Vicky Jiménez Kasintseva va estrenar-se amb victòria al torneig WTA 125 de Vancouver (Canadà) després de superar la japonesa Misaki Doi, número 95 del món i cap de sèrie número set del campionat, per 6 a 3 i 6 a 2. Amb aquest triomf, la jove tennista del Principat va aconseguir el seu segon triomf contra una rival del Top-100 després del que va aconseguir a Montevideo el novembre passat contra Beatriz Haddad, en aquell moment número 82 del món, i que ara ocupa el lloc 16 del rànquing mundial.A Vancouver, el duel entre Jiménez Kasintseva i Doi va arrencar amb la japonesa situant-se 1 a 3 després d’un trencament de servei, però la tennista del Principat va endur-se el primer set amb un 5 a 0 de parcial. A la segona mànega va vèncer per la via ràpida amb un 6 a 2 i va classificar-se per a segona ronda, on s’enfrontarà avui a la britànica Jodie Anna Burrage, 140 del món.Al torneig de Vancouver, Vicky Jiménez Kasintseva també disputarà el torneig en la modalitat de dobles fent parella amb la jugadora grega Valentini Grammatikopoulou.