LaLiga revisa la reforma de l'Estadi Nacional

Actualitzada 17/08/2022 a les 12:06

Tècnics de LaLiga estan supervisant aquest matí els treballs de reforma que s'estan fent a l'Estadi Nacional perquè pugui acollir els partits de Segona que ha de disputar l'FC Andorra. El personal de la competició espanyola està revisant les tasques que es van iniciar el 15 de juliol per canviar la gespa, instal·lar una grada supletòria, una torre de llum i una zona de premsa per complir les exigències tècniques del terreny de joc i per fer les transmissions de televisió.L'FC Andorra està jugant els primers partits de LaLiga Smartbank de segona divisió fora perquè hi hagi temps per acabar els treballs a l'Estadi Nacional en les pròximes setmanes.