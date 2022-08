Actualitzada 17/08/2022 a les 05:55

Carlos Sánchez, el Maño, serà l’entrenador de l’Enfaf femení en substitució de Jose Antonio Martín. El fins ara tècnic de l’equip seguirà com a coordinador de la base de l’Enfaf, i també com a seleccionador femení absolut i sub 19. L’equip, que jugarà a Primera Catalana després del descens, va arrencar ahir la pretemporada.