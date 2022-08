Nahuel Carabaña afronta l'Europeu amb ganes i ambició

Actualitzada 16/08/2022 a les 06:47

Nahuel Carabaña disputa avui les sèries dels 3.000 obstacles del Campionat d’Europa d’atletisme a l’aire lliure que se celebra a la ciutat alemanya de Munic. El corredor de la Federació Andorrana d’Atletisme disputarà la primera de les dues eliminatòries a partir de les 11.40 hores.Carabaña va explicar que l’Europeu “és l’objectiu principal des de l’inici de la temporada i porto treballant tot l’any”, i va afegir que “aquestes setmanes he estat de concentració a Segòvia set dies treballant força, i estic molt motivat i tinc moltes ganes d’afrontar aquesta competició”. Per últim, va cloure que “donaré el meu màxim a les semifinals per somiar en la final”. Els cinc primers de cada sèrie i els cinc millors temps passen a la final.