Mònica Ramírez s'acomiada de la natació internacional

Actualitzada 16/08/2022 a les 12:47

La seu d'Andbank ha acollit aquest matí l'acte de comiat de Mònica Ramírez de la natació internacional, després de 15 anys on la nedadora ha representat a Andorra en 33 grans competicions (Jocs Olímpics, Mundials, Europeus, Jocs del Mediterrani o Jocs dels Petits Estats d'Europa). Ramírez ja havia pres aquesta decisió fa temps (el Diari va explicar-ho a l'octubre), i tenia clar que aquesta seria la seva última temporada de competició al primer nivell.Aquest matí ha explicat els motius, i ha assenyalat que "no ha estat una decisió fàcil, però amb l'arribada de la covid vaig tenir una oportunitat laboral que em permetia treballar del que m'agrada i en un hospital de renom". Durant un parell d'anys ha compaginat la feina d'infermera amb la competició, però ha destacat que "arriba un moment en que el cos i la ment inconscientment et diuen prou". Durant el seu discurs la nedadora ha agraït a "els meus pares, perquè sense ells no hagués arribat fins aquí", i als primers entrenadors Enric Claret i Sergio Rayo "perquè els considero els meus entrenadors i sense ells no hagués arribat fins a aquí".Tirant la vista enrere, Ramírez ha manifestat que "el dia que vaig acabar l'última competició amb el 4x100 estils del Campionat d'Espanya vaig posar-me a plorar", i preguntada pel millor moment, ha explicat que "no puc quedar-me només amb un perquè els Jocs de Londres van ser molt especials, però em van agafar massa jove", i ha destacat també "quan vaig proclamar-me campiona d'Espanya, que era un repte personal, i els Jocs dels Petits Estats de Mònaco, perquè ja treballava i estudiava el màster i van ser les medalles que més m'han costat aconseguir". Per últim, i pensant en el futur, ha declarat que "no ho deixo del tot, seguiré nedant i competint perquè m'agrada, però en un altre tipus de competició i sense objectius".L'acte ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, del secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, del sots-director general de banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, i del president de la Federació Andorrana de Natació, Joan Clotet, que ha assenyalat que "avui és un dia per a la història de la natació andorrana i volíem estar al teu costat per agrair-te com a la que ha estat segur la millor nedadora del país".