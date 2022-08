Gest esportiu de Nahuel Carabaña a l'Europeu

Actualitzada 16/08/2022 a les 13:09

Nahuel Carabaña afrontava aquest matí les sèries dels 3.000 obstacles de l'Europeu. Tal com ell havia explicat, era el gran objectiu de la temporada i per això havia treballat durant tot el curs, però en el tram final, l'esportivitat i la companyonia ha passat per sobre de la competitivitat. El danès Axel Vang Christensen ha caigut després de saltar la tanca del fos dels 3.000 obstacles, i Carabaña, que anava per darrere, no s'ho ha pensat i s'ha aturat a ajudar-lo. El corredor danès s'havia fet mal, i Carabaña no ha marxat i s'ha quedat amb ell intentant aixecar-lo i fent els estiraments corresponents.L'atleta ha perdut totes les opcions de fer una bona marca, però ha demostrat que la solidaritat i l'esportivitat és tant o més important que la competició sota l'ovació de l'Estadi Olímpic de Munic, que ha volgut reconèixer-li el seu gest.