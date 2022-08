Duran s'imposa a la tercera edició de l'Open d'Andorra

Actualitzada 16/08/2022 a les 06:51

Marc Duran va imposar-se a la tercera edició de l’Open d’Andorra de tennis de taula i segona edició del Memorial Josep Maria Rodríguez, després de derrotar a la gran final Oriol Monzó. El campionat va comptar amb gairebé una cinquantena de palistes, molts dels quals de nivell professional.Pel que fa als jugadors del país, Patrick Rodríguez va completar el podi després de caure a les semifinals i imposar-se a Oriol Martínez en un duel fratricida en el partit per la tercera i la quarta posició.La tercera edició de l’Open d’Andorra de tennis de taula i segona edició del Memorial Josep Maria Rodríguez va arribar al pavelló Germans Riba d’Ordino després de dues setmanes de campus internacional que va organitzar el Club de Tennis Taula Valls del Nord. Precisament aquesta setmana serà torn per a un nou campus, en aquest cas sub 13, de la federació europea.