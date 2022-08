Victòria de l'FC Andorra a Oviedo en l'estrena a Segona

Actualitzada 15/08/2022 a les 19:56

L'FC Andorra s'ha estrenat al futbol professional espanyol assaltant el Carlos Tartiere després d'imposar-se per 0-1 al Reial Oviedo amb un gol del juvenil Pau Casadesús al minut 96 a la sortida d'un córner. En un duel amb molta possessió, però on ha faltat punch, el jove futbolista ha entrat a la història del club amb un cop de cap que ha donat els tres punts al temps afegit.

Ja va avisar-ho Sarabia, i així ha estat, amb un FC Andorra que es reconeixia ja des de l'alineació inicial amb només Lizoain, Alende i Petxarroman arrencant com a titular d'entre els nous fitxatges, i amb l'equip buscant tenir la pilota en tot moment i sortir jugant des del darrere. L'Oviedo, en canvi, ha sortit amb un 4-4-2 clàssic amb les línies juntes, buscant un joc directe i pressionant molt a dalt la sortida tricolor. Després d'uns minuts de tempteig, la primera ocasió ha estat asturiana, amb una rematada de cap d'Obeng a la sortida d'una falta lateral que ha pogut atrapar sense problemes Lizoain. Els tricolors movien bé la pilota, però han trobat a faltar un punt de precisió per poder-se plantar a prop de la porteria de Nadal i generar ocasions perilloses.

Poc a poc els tricolors s'han anat trobant més còmodes, tot i que les diverses arribades, especialment amb un Alti molt incisiu per la dreta, no s'han pogut traduir en ocasions de gol fins al minut 33 quan ha arribat el primer tir a porta tricolor després d'una bona recuperació amb un xut de Rubén Bover fluix que ha pogut atrapar Tomeu Nadal sense problemes. Els d'Eder Sarabia han tingut també un parell de contracops, però els ha faltat atrevir-se en l'1 contra 1 per buscar superioritats en un duel que ha acabat arribant sense gols al descans.

A la represa, la primera ha sigut tricolor al minut quatre amb un tir des de fora de l'àrea de Petxarroman, un dels jugadors més destacats en l'estrena de l'FC Andorra, que ha sortit fregant el pal de Tomeu Nadal, tot i que l'Oviedo ha respost ben ràpid amb un xut fort d'Hugo Rama des de fora de l'àrea que ha Lizoain ha hagut d'enviar a córner. Els tricolors han mostrat una altra cara a la segona meitat, i Alti ha provat també a Tomeu amb un tir amb la cama esquerra que el porter local ha pogut evitar. El conjunt asturià li ha vist les orelles al llop i ha posat una marxa més, sense generar ocasions clares, però evitant que els tricolors poguessin jugar còmodes i perdessin una mica la possessió de pilota, tot i que l'han pogut recuperar ràpid, encara que l'equip seguia sense acabar de trobar la profunditat i el toc final per buscar el gol.

Sarabia ha mogut fitxa i ha fet entrar a un altre dels fitxatges a les acaballes del partit, l'atacant madrileny Jacobo González, en un tram final en què els asturians han collat de valent i han gaudit de tres ocasions gairebé seguides amb un cop de cap de Sergi Enrich, un tir des de la frontal de Montoro, i un altre de Sangalli, tres dels jugadors de refresc que havia fet entrar Jon Pérez Bolo. Ivan Gil ho ha provat pels tricolors amb un tir molt llunyà.

Els tricolors estaven preparats per patir al tram final, però s'han vist beneficiats per una acció del VAR, que ha acabat amb l'expulsió de Sergi Enrich. El davanter local havia fet una dura entrada a Diego Alende que l'àrbitre no havia vist, i l'ajudant de vídeo l'ha avisat perquè revisés les imatges que han acabat amb el jugador balear al vestidor. Tot i estar amb un menys, l'Oviedo no ha renunciat a buscar el gol, però sense generar arribades, i és que Ivan Gil ha buscat el gol amb un tir llunyà que Tomeu ha enviat a córner. I el gol no ha arribat al primer tir, però sí després del servei de cantonada, quan el juvenil Pau Casadesús ha fet història convertint-se en el primer golejador de l'FC Andorra al futbol professional després d'un cop de cap a una centrada d'Hector Hevel que ha donat la primera victòria de la història als tricolors a la Lliga Smartbank.

Els tricolors es quedaran ara al Principat d'Astúries per preparar el duel de dissabte vinent de la segona jornada que disputarà a El Molinón contra l'Sporting de Gijón.