Raúl Ferré torna a fregar el podi i acaba en quarta posició a Noruega

Actualitzada 15/08/2022 a les 06:52

Raul Ferré va tornar a fregar el podi al Mundial de Ral·licròs elèctric (RX2e) amb una nova quarta posició a la segona prova del certàmen celebrada ahir a Hell (Norueg), igualant així el lloc que havia aconseguit a la seva primera cursa en aquesta disciplina disputada a Suècia al juliol.Ferré va encetar la jornada d’ahir amb la disputa de la tercera i última mànega, on va acabar sisè de la general i tercer de la seva cursa, i posteriorment va ser quart a la cursa de progressió. L’integrant del Programa de Joves Pilots de l’ACA (Automòbil Club d’Andorra) va quedar enquadrat a la segona de les semifinals, on va aconseguir un tercer lloc que va donar-li el passi a la gran final.A la final, Ferré va lluitar des de l’inici per poder pujar al podi, però finalment va quedar-se a les portes amb una quarta posició. La victòria va ser per al belga Viktor Vranckx, que va superar els suecs Nils Andersson i Isak Sjokvist, que van completar els llocs d’honor a la cursa disputada a Noruega.La següent cita del Mundial de Ral·licròs elèctric (RX2e) serà a Riga, Letònia, on hi haurà una doble cursa el 3 i 4 de setembre.