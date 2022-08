Sisè lloc de Mònica Doria a l'Europeu sub 23 en canoa

Actualitzada 14/08/2022 a les 12:38

Mònica Doria ha estat sisena a la final de canoa de l'Europeu sub 23 de piragüisme que se celebra a la República Txeca. La palista havia aconseguit el millor temps a la semifinal del matí amb més de dos segons de marge respecte a la seva inmediata perseguidora, Gabriela Satkova, però a la gran final d'aquest migdia no ha pogut mostrar el seu millor nivell, i ha acabat en sisè lloc amb un registre de 98"53 després de sumar quatre segons de penalització per tocar les portes 7 i 18 del recorregut. Amb això, Doria ha acabat a 6"94 de Gabriela Satkova, que s'ha proclamat campiona d'Europa per davant de Tereza Kneblova i Fanchon Janssen.