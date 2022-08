“Salvar-se el primer any després de pujar és molt important”

El lateral esquerre arribat de Vigo es mostra il·lusionat pel debut a segona, i amb ganes de poder jugar davant de l’afició al nacional

Després de tota la vida al Celta de Vigo, Diego Pampín enceta una nova etapa il·lusionant l’FC Andorra amb el debut a Segona.



Ja s’acosta el debut. Com estan?

Il·lusionats per la categoria i per veure el nostre nivell en competició. Segur que anirà bé, crec que estem preparats, i també amb ganes d’afrontar el repte.



Com arriba l’equip a aquesta estrena?

Arribem bé. És cert que encara queda gent per arribar i potser d’altra per sortir, i potser no s’està fent de la millor manera possible, però tampoc podia fer-se més ràpid. L’equip sap el que hi ha, que no pot fer-se d’una