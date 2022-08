Mònica Doria acaba en 11a posició i no pot passar a la final de caiac

La palista, afectada per un fort refredat, va sumar quatre segons de penalització que la van acabar condemnant

Mònica Doria va caure eliminada a les semifinals de l’Europeu sub 23 de piragüisme en la modalitat de canoa, i va finalitzar en 11a posició al campionat. La palista, afectada per un fort refredat, no va poder mostrar la seva millor versió, però tot i això va quedar-se a tocar del passi d’eliminatòria, i és que va ocupar la primera de les posicions que no donaven accés a la gran final. Doria va completar la seva baixada a Ceske Budejovice (República Txeca) en un total de 97”00 (va compartir l’11è millor temps amb l’eslovaca Eva Alina Hocevar), després de patir