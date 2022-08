Jone Fuente i Eusebi Solé guanyen la primera Travessa del Pas de la Casa

Actualitzada 14/08/2022 a les 18:42

La primera Travessa del Pas de la Casa que s'ha celebrat avui ha acabat amb el triomf de Jone Fuente en categoria femenina i l'andorrà Eusebi Solé en la masculina, en la cursa Antenes, de 10 quilòmetres, la més exigent dels tres recorreguts previstos. El segon lloc ha estat per a Jackie Jolt i Marco Moreira i en tercera posició han arribat Maria Bastida i Luis Angel Fuente, respectivament.El comú remarca que la prova que ha aplegat 150 participants "ha sigut un èxit total", ha manifestat el cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, recordant que la iniciativa prové d'un grup de joves emprenedors de la parròquia. I ha afegit que feliciten als organitzadors i al departament d'Esports "i desitgem que hi hagi més edicions".La jornada esportiva al Pas ha tingut amenització musical i un sorteig de productes i regals als corredors i en finalitzar les proves s'ha fet un dinar popular per als participants, acompanyants i voluntaris.