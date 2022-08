Mònica Doria passa a semifinals de canoa a la repesca

Actualitzada 13/08/2022 a les 06:59

Mònica Doria va aconseguir el pas a semifinals de canoa de l’Europeu sub 23 de piragüisme que s’està celebrant a Ceske Budejovice (República Txeca), però no va poder fer-ho per la via ràpida com sí que havia fet en caiac, sinó que va necessitar segellar el pas a la repesca, on va mostrar la seva millor versió davant de les rivals. A la primera baixada va ser 16a després de sumar quatre segons de penalització, però a la segona va imposar-se amb superioritat.Doria buscarà avui la primera final amb la disputa de les semifinals de caiac. La competició arrenca a les 9.20 hores i la palista farà la seva baixada a partir de les 9.45 hores. En cas de classificar-se entre les deu millors, la gran final serà a les 13.05 hores.