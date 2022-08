Felipe Dos Anjos reforça el joc interior del MoraBanc

Actualitzada 12/08/2022 a les 12:00

El MoraBanc Andorra ha anunciat el fitxatge del brasiler Felipe Dos Anjos, que arriba per completar el joc interior i signa una temporada. Aquest pivot de 24 anys i 2,18 metres va jugar la temporada passada a la LEB Or al Movistar Estudiantes, on va disputar un total de 38 partits entre lliga regular, play-off i Copa Princesa amb 13 minuts, 6,3 punts, 3,7 rebots i 7,9 crèdits de valoració mitjana. Dos Anjos té també experiència prèvia a l'ACB, ja que va jugar-hi quatre partits durant la temporada 2017-2018 a les files del San Pablo Burgos, i 29 el curs 2020-2021 com a jugador del Bilbao Basket.

El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha manifestat sobre la seva arribada que "és un jugador amb molta envergadura que ens ha de fer més forts en la posició de pivot complementant la seva aportació amb Llovet i Maric", i ha afegit que "en el tram final de la temporada anteiror amb l'Estudiantes va fer molt bé les coses i és un jugador clarament en progressió".