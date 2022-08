El Barça d'handbol tanca la pretemporada a Encamp

Actualitzada 12/08/2022 a les 07:01

L’equip d’handbol de l’FC Barcelona posarà avui el punt final a l’estada de pretemporada que ha realitzat a la parròquia d’Encamp. L’equip que dirigeix Carlos Ortega ha dut a terme al llarg d’aquests quatre dies entrenaments al Complex esportiu, i també en altres indrets com ara les Pardines i Engolasters, i avui marxarà cap a Lleida, on disputarà el primer amistós de l’estiu, contra l’Osca.El cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagneres, va rebre ahir l’equip i va agrair que el Barça “continuï confiant en Encamp per fer les preparacions”. De la seva banda, el tècnic, Carlos Ortega, va assenyalar que “estem molt contents amb les instal·lacions i amb el clima, i agraïm el suport que tenim per poder entrenar aquí”. Per últim, el capità de l’equip, Gonzalo Pérez de Vargas, va explicar que “venir a Encamp s’ha convertit en una tradició per a nosaltres”.La propera visita blaugrana serà la d’hoquei patins, que tindrà lloc a Encamp del 14 al 18 d’agost, l’endemà arribarà el segon equip de bàsquet i ja al setembre, entre el 21 i el 24, serà el torn de l’equip femení de bàsquet.