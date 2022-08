Tyson Pérez jugarà cedit la temporada vinent al BAXI Manresa

Actualitzada 11/08/2022 a les 06:46

El MoraBanc Andorra i el BAXI Manresa van arribar a un acord perquè Tyson Pérez jugui la temporada vinent cedit al conjunt català, que es farà càrrec de la fitxa del jugador tricolor. L’ala-pivot hispanodominicà té encara un any més de contracte com a tricolor (acaba el juny del 2024) i la voluntat del club és que torni a jugar al Poliesportiu la propera temporada sempre que s’aconsegueixi el retorn del MoraBanc Andorra a la Lliga Endesa.Tyson Pérez va arribar al club l’estiu del 2019 i porta sense jugar des del maig del 2021, quan va trencar-se el lligament encreuat del genoll esquerre després d’una lletja acció de Sadiel Rojas en un duel entre l’UCAM i el MoraBanc. L’ala-pivot va manifestar a les xarxes ahir que “gràcies MoraBanc Andorra per haver-me acompanyat en els bons i en els mals moments i haver estat casa meva. No són unes paraules de comiat, és només un fins aviat”.