L’equip tricolor arrenca la pretemporada després d’un estiu convuls amb el trasllat a Encamp i el pas a les lligues catalanes

L’equip masculí del VPC Andorra va realitzar ahir el primer entrenament d’una temporada que ve marcada per un estiu mogut i pels canvis, tant de seu de l’equip –que s’ha traslladat a Prada de Moles per disputar els duels a Encamp– com de lliga –i és que els tricolors disputaran les competicions catalanes i deixaran enrere França per primer cop en 35 anys–, i també per l’entrada del nou cos tècnic, que dirigeix Dani Raya. Després d’un parell de dies amb un primer contacte amb els jugadors, l’equip va realitzar ahir el primer entrenament de la temporada en una plantilla

