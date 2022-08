El Barça d'handbol finalitza la pretemporada a Encamp

Actualitzada 11/08/2022 a les 17:38

El Barça d'handbol finalitzarà demà la seva estada esportiva a Encamp després de quatre dies d'entrenaments a les instal·lacions del complex esportiu i sessions preparatòries a les Pardines i Engolasters. El cònsol menor, Jean Michel Rascagnèros, ha rebut aquest matí a la plantilla i a l'staff de la secció a la casa comuna, on l'equip ha fet entrega d'una samarreta firmada per tots els jugadors com a record de la seva estada.Les estades esportives del FC Barcelona continuen el diumenge amb l'arribada de la secció d'hoquei patins, que estarà a Encamp fins al 18 d'agost, i els equips de bàsquet, el Barça B, que arribaran el 19 d'agost i el Barça CBS femení que farà estada del 21 al 24 de setembre.